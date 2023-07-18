Белый дом пообещал не блокировать Черное море после непродления Россией зерновой сделки

В администрации США прокомментировали отказ российского руководства продлевать зерновую сделку, опеспечивавшую беспрепятственный провоз украинской сельхозпродукции морским путем в бедные страны мира.

Как пообещал представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге журналистам, Вашингтон не станет устраивать военную блокаду Черного моря, чтобы вернуть Москву за стол переговоров по сделке.

«Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент», — цитирует Кирби ТАСС.

Что до заявлений Москвы о необходимости смягчения антироссийских санкций в отношении сельхозпродукции из РФ, то такой вопрос также не стоит на рассмотрении американской администрации, добавил Кирби.

Ранее Россия не раз заявляла, что западные антироссийские ограничения в экономической сфере делают экспорт ее сельскохозяйственной продукции» невозможным на мировой рынок.