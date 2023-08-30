Белый дом уверен, что украинские военные постепенно достигнут успеха в контрнаступлении

Представитель Белого дома заявил, что Украина постепенно придет к успеху в контрнаступлении. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, уже сейчас украинские войска делают успехи при проведении контрнаступления. Он подчеркнул, что вооруженное столкновение продолжает, но американские власти уже видят существенный прогресс. Кирби также отметил, что на многих участках фронта идут тяжелые бои.

Также представитель Америки заявил, что власти США продолжат поддерживать Киев в вопросе безопасности и поставлять Украине вооружение.