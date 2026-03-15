Белый халат уходит в прошлое: Минздрав решил полностью изменить систему в 2026

Вице-президент Общества врачей России поддержал инициативу Минздрава о разделении медперсонала по цвету одежды. По его мнению, это поможет спасать жизни за считаные секунды, пишет ТАСС.

Доктор медицинских наук, хирург-онколог с сорокалетним стажем Эрик Праздников высказался в поддержку внедрения цветовой дифференциации формы для сотрудников медучреждений. Свою позицию председатель Партии пенсионеров озвучил в беседе с корреспондентами ТАСС 15 марта.

Праздников, являющийся также вице-президентом Общества врачей России, подчеркнул особую значимость нововведения в экстренных ситуациях. По его словам, когда за жизнь пациента борется бригада из нескольких специалистов, порой достигающая десяти человек, цвет одежды позволяет мгновенно определить нужного врача. Медик акцентировал внимание на том, что в реанимационных процессах дорога каждая секунда.

Эксперт добавил, что использование определенных оттенков несет пользу и для самих сотрудников. Зеленые и синие тона в операционных уменьшают утомляемость глаз при интенсивном освещении и исключают появление бликов. Пациентам, в свою очередь, станет проще ориентироваться: в белых халатах сложно распознать, к кому именно обратиться за консультацией.

Праздников назвал данное решение Министерства здравоохранения не простой рекомендацией, а продуманной мерой, направленной на повышение уровня комфорта и безопасности. Он резюмировал, что это обоснованная необходимость, при этом классический белый халат полностью не исчезнет из обихода медиков. Напомним, что ранее ведомство утвердило шесть цветов формы: темно-зеленый для врачей, светло-зеленый для среднего персонала и сиреневый для младшего.