Белый медведь сменил шубу на зеленую: Терпей из Московского зоопарка удивил посетителей

Причиной необычного изменения окраса стала смена сезона: шерсть белых медведей полая внутри, и в теплую погоду в ней могут селиться микроскопические водоросли, которые придают белому меху зеленоватый оттенок. На опубликованных кадрах видно, как Терпей принимает ванну в бассейне своего вольера — на видео заметно, что один бок медведя стал зеленым.