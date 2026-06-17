Белый медведь сменил шубу на зеленую: Терпей из Московского зоопарка удивил посетителей
В Московском зоопарке белый медведь Терпей позеленел из-за водорослей в шерсти
Белый медведь Терпей из Московского зоопарка сменил цвет шубы на летний зеленый оттенок. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Причиной необычного изменения окраса стала смена сезона: шерсть белых медведей полая внутри, и в теплую погоду в ней могут селиться микроскопические водоросли, которые придают белому меху зеленоватый оттенок. На опубликованных кадрах видно, как Терпей принимает ванну в бассейне своего вольера — на видео заметно, что один бок медведя стал зеленым.