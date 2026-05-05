Белый, но не альбинос: в Петербурге фотограф-натуралист выследил призрачного воробья

Внешность пернатого способна поставить в тупик неискушенного наблюдателя. Однако специалисты разъяснили: это не классический альбинизм. У птицы темные глаза, что выдает лейкизм — редкое нарушение пигментации, при котором отдельные участки оперения или все тело лишаются окраски, оставаясь кристально белыми.

Существует вероятность, что перед камерой позировал тот самый воробей, который уже мелькал в апрельских сводках проекта «ЗвероПятница». Как правило, лейкизм чаще фиксируют у городских голубей, тогда как среди других видов он попадается значительно реже. Петербургская «Фонтанка», к слову, ранее уже знакомила читателей с подобными аномалиями — среди ее героев были белые вороны и галки.