Белый цвет признали угнетающим: Онищенко поддержал идею цветной формы для врачей

Ношение исключительно белой униформы может оказывать «не очень позитивное» влияние на психологическое состояние как пациентов, так и самих медработников. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Самому врачу постоянно находиться в белом, а пациенту видеть вокруг только этот цвет — тоже не совсем верно», — пояснил свою позицию эксперт.

Особое внимание Онищенко обратил на качество тканей. По его словам, при пошиве формы приоритет должен отдаваться натуральным материалам, таким как хлопок, чтобы одежда была комфортной для длительного ношения.

Напомним, 9 марта Министерство здравоохранения РФ обнародовало рекомендации по введению цветовой дифференциации формы для сотрудников больниц. Согласно документу, руководителям предписано носить фиолетовую одежду, врачам — темно-зеленую, а среднему медперсоналу — салатовую. Для младшего медицинского персонала предлагается лавандовый оттенок, для административных работников — голубой. Сотрудники немедицинских и хозяйственных служб, включая IT-специалистов, должны будут использовать форму серого цвета.

Однако инициатива ведомства вызвала критику со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина. Спустя несколько дней после публикации рекомендаций он призвал отозвать документ, отметив, что образ медика в белоснежном халате складывался на протяжении столетий. Политик подчеркнул, что разрушать эту традицию недальновидно, и поставил под сомнение необходимость таких резких изменений во внешнем облике медицинских работников.

