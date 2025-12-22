Бэнкси снова «заговорил»: на стене в Лондоне появилась новая работа с детьми под звездами

Британский художник-загадка Бэнкси представил новую работу. Граффито с двумя детьми, смотрящими на звезды, появилось на стене в Лондоне, всего в нескольких сотнях метров от посольства России. Об этом сообщает ТАСС.

Автор подтвердил подлинность работы, опубликовав ее снимок в своем Instagram*. Художник не стал комментировать ни местонахождение рисунка, ни его смысл. Однако журналисты быстро установили адрес — это здание в престижном районе Бейзуотер в западной части британской столицы.

Работа выполнена в фирменном черно-белом трафаретном стиле. На ней изображены двое детей в зимней одежде, лежащие на спине и созерцающие звездное небо. Интересно, что почти идентичное изображение появилось днем ранее на Оксфорд-стрит, но сам Бэнкси его не анонсировал.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией