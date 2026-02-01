Бензин замерз, транспорт встал, люди в панике: кто виноват в транспортном коллапсе Астрахани

В Астрахани январские морозы привели к серьезному сбою в работе общественного транспорта, оставив горожан на длительное время без автобусов. Как выяснилось на заседании комитета облдумы, ключевой причиной коллапса стали проблемы с заправкой подвижного состава, пишет aif.

Министр транспорта Астраханской области Алексей Чепяков пояснил, что из пяти газометановых заправок в городе стабильно работали лишь три, да и те не на полную мощность. Оборудование и топливо перемерзли, что привело к длинным очередям и простою автобусов. Особенно тяжелая ситуация сложилась на крупнейшей заправке на Аэропортовском шоссе, где из шести колонок функционировали только две.

Не лучше обстояли дела и с дизельным транспортом. Как признали власти, на части заправок автобусам заправляли не зимнее, а летнее дизельное топливо, которое в сильные морозы загустело и перестало проходить через топливные системы. Для восстановления работоспособности около 150 единиц техники потребовался экстренный отогрев. По словам министра, именно с такими работами связан недавний пожар в одном из таксопарков, где полностью выгорели два автобуса.

В итоге в самый пик морозов на маршруты города выходило лишь около 68% от необходимого количества транспорта. Это привело к длительным интервалам движения, переполненным салонам и многочасовому ожиданию на остановках.

К концу января ситуацию удалось нормализовать, и выпуск автобусов на линии достиг 93%.

