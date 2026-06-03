«Бензиновый паек». АЗС Петербурга начали отпускать не более 50 литров топлива в одни руки

«Фонтанка»: на АЗС Петербурга ограничили продажу топлива 50 литрами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Во вторник на некоторых автозаправочных станциях Санкт-Петербурга якобы приступили к внедрению дополнительных ограничений, поэтапно уменьшая объем топлива, отпускаемого в одни руки.

Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», обращая внимание, что на части городских заправок гражданин России теперь не может единовременно приобрести больше 50 литров бензина.

Официальных данных, подтверждающих эту информацию, пока не поступало. В публикации говорится, что представители нефтяной сферы подтверждают: такие сложности действительно существуют и лишь обостряются.

Подчеркивается, что они связаны не с нехваткой бензина, который ранее поступал без сбоев, а с логистическими проблемами, из-за которых доставка топлива в нужном количестве затруднена.

Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что продажу бензина АИ-92 ограничат с 31 мая.

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