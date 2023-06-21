Бербок назвала главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Анналена Бербок считает, что для вступления в Евросоюз Украине необходимо полностью искоренить коррупцию в стране. Политик заявила, что после тридцати лет кумовства справиться с этим непросто, но Киев должен четко заявить, что коррупции в стране больше нет.

Примечательно, что читатели западной прессы отнеслись к заявлениям Бербок с иронией и задались вопросом, почему она не уничтожит коррупцию в своей партии. Некоторые отметили, что в таком случае ряду стран нужно срочно покинуть ЕС.