Берег Дона в Семилуках превратился в свалку: местные жители просят помощи

Воронежцы из Семилук бьют тревогу из-за экологической обстановки на улице 25 лет Октября. В субботу, 28 марта, в соцсетях появились сообщения от горожан, которые требуют навести порядок в районе частного сектора, расположенного рядом с водоканалом на берегу Дона, передает портал «Вести Воронеж».

По словам местных жителей, ситуация там давно вышла из-под контроля. Стоит невыносимый запах, мусор не вывозится неделями. Особую тревогу вызывает работа расположенной поблизости канализационной насосной станции. Как утверждают семилукцы, с объекта регулярно сбрасывают сточные воды, которые растекаются по частному сектору.

Не лучше обстоят дела и на улицах. Вместо традиционной посыпки песком дороги здесь обрабатывают смесью с солью, что только усугубляет проблему. Тротуары завалены мешками с отходами, а плитка, которой перекрыт проход, делает передвижение пешеходов затруднительным. Деревья в этом районе давно засохли, их стволы и ветви утопают в кучах бытового мусора.

Жители подчеркивают, что вынуждены самостоятельно приводить в порядок придомовые территории, однако справиться с общей свалкой, которая образовалась на улице, своими силами невозможно.