Берег Дона в Семилуках превратился в свалку: местные жители просят помощи
Жители Семилук жалуются на зловоние, мусор и сточные воды на берегу Дона
Воронежцы из Семилук бьют тревогу из-за экологической обстановки на улице 25 лет Октября. В субботу, 28 марта, в соцсетях появились сообщения от горожан, которые требуют навести порядок в районе частного сектора, расположенного рядом с водоканалом на берегу Дона, передает портал «Вести Воронеж».
По словам местных жителей, ситуация там давно вышла из-под контроля. Стоит невыносимый запах, мусор не вывозится неделями. Особую тревогу вызывает работа расположенной поблизости канализационной насосной станции. Как утверждают семилукцы, с объекта регулярно сбрасывают сточные воды, которые растекаются по частному сектору.
Не лучше обстоят дела и на улицах. Вместо традиционной посыпки песком дороги здесь обрабатывают смесью с солью, что только усугубляет проблему. Тротуары завалены мешками с отходами, а плитка, которой перекрыт проход, делает передвижение пешеходов затруднительным. Деревья в этом районе давно засохли, их стволы и ветви утопают в кучах бытового мусора.
Жители подчеркивают, что вынуждены самостоятельно приводить в порядок придомовые территории, однако справиться с общей свалкой, которая образовалась на улице, своими силами невозможно.
«По сути, мы живем на свалке», — резюмируют они.