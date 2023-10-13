Беременная Кортни Кардашьян снялась полуобнаженной для глянцевого журнала

Одни женщины чувствуют себя, мягко говоря, «не очень», будучи в положении. Другие же продолжают жить той жизнью, которую они вели до беременности. К последним относится и звезда реалити-шоу, модель Кортни Кардашьян.

Как пишет «Газета.ру», она стала лицом нового выпуска зарубежного журнала. Ее лицо, и не только лицо, красуется на глянцевой обложке. И, казалось бы, образ беременной женщины всегда выглядит благородно и невозможно его ничем сексуализировать. Но у каждой свое представление об этом, и 44-летняя беременная Кортни Кардашьян не постеснялась показать себя полуобнаженной. В латексном белье. На бесчисленную аудиторию.

Внимание от выбранного материала для бюстгальтера отвлекают кольца на пальцах рук, которые, в свою очередь, обнимают живот. Среди аксессуаров также можно заметить массивные серьги, которые выглядывают из-под «мокрой укладки».