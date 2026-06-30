Свадьба прямо во время схваток закончилась рождением ребенка через 2 часа

В Королеве будущие родители успели зарегистрировать брак прямо в родильном доме во время схваток. Уже спустя 2 часа после церемонии у пары родилась дочь. Об этом пишет REGIONS .

Свадьба прошла прямо в роддоме во время схваток

В Королевском родильном доме произошла необычная история: пара, приехавшая на роды, успела официально оформить брак прямо перед появлением ребенка. Анастасия и Евгений долго откладывали регистрацию отношений, но начавшиеся схватки у будущей матери изменили планы.

Сотрудники медучреждения решили помочь паре и организовали церемонию в условиях роддома. Это стало первым подобным случаем в практике учреждения.

Церемонию организовали за несколько часов

Организацией регистрации занялись сотрудники роддома вместе с доулой Анжеликой Бинкиной, которая узнала, что пара не успела оформить брак. Идею быстро поддержали, и за короткое время удалось подготовить полноценную церемонию.

Невеста была в больничной сорочке, вместо фаты использовали импровизированный аксессуар из медицинских материалов. Кольца заменили специальные бирки для новорожденных, которые адаптировали под свадебный ритуал.

Рождение дочери произошло через 2 часа после свадьбы

Несмотря на схватки, церемония прошла в полном формате: пара обменялась кольцами, получила свидетельство о браке и даже соблюла свадебные традиции.

Спустя 2 часа после регистрации у супругов родилась дочь, которую назвали Ниной. Медицинский персонал отметил, что роды прошли успешно.

История стала особенным событием для роддома

По словам сотрудников, подобных случаев в их практике ранее не было. Весь коллектив участвовал в организации и поздравлении семьи, а на выписку пришли как родственники, так и представители медицинского учреждения.

Молодые родители признались, что этот день стал для них самым значимым, несмотря на необычные обстоятельства. В будущем они планируют провести отдельное торжество уже в более традиционном формате.