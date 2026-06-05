Беременная тайка выиграла 13,5 миллиона рублей, послушавшись старика из сна

В Таиланде 25-летняя беременная торговка овощами Интира Сайсун из провинции Кампхэнгпхет выиграла в лотерею 6 миллионов батов — около 13,5 миллиона рублей, — последовав совету, который ей дал незнакомый старик во сне. Об этом сообщает Mothership .

По словам женщины, её бизнес шёл плохо, накопилось много долгов, но в конце мая ей приснился пожилой мужчина, который велел купить билет с числом 770 и пообещал победу при условии, что она сделает доброе дело от его имени. 1 июня Сайсун отправилась за лотерейным билетом и нашла на прилавке сразу два с таким числом. Денег хватило только на один — она взяла билет с номером 173770, и именно он сорвал джекпот.

Тайка призналась, что не верила в выигрыш, и расплакалась, когда осознала, что разбогатела. Часть денег она пообещала пожертвовать храму в родной провинции, исполнив наказ старика из сна, а остальное направит на восстановление бизнеса.