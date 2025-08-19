Беременная женщина «бегала» от наказания 4 года и успела родить троих, но попала в изолятор

Жительница Китая, приговоренная к пяти годам тюрьмы за мошенничество, родила троих детей за четыре года, чтобы избежать наказания. Об этом пишет South China Morning Post.

Китаянка нашла оригинальный способ избежать тюрьмы: она рожала детей. Приговоренная к пяти годам за мошенничество, женщина использовала лазейку в законе, позволяющую беременным и молодым матерям отбывать срок вне заключения.

За четыре года она родила троих детей, каждый раз предоставляя документы о беременности. Однако власти заподозрили неладное, когда выяснилось, что женщина не проживает с младшим ребенком и он зарегистрирован на другое лицо.

Выяснилось, что все дети живут отдельно от матери. В итоге следствие признало действия женщины умышленным уклонением от наказания и отправило ее в изолятор досиживать оставшийся срок.

Ранее в России заявили о необходимости аборта при выявлении психических отклонений у беременных.