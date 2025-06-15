Беременную девушку избили в лифте элитного ЖК в Химках за просьбу убрать велосипед

В подмосковных Химках в лифте элитного жилого комплекса «Маяк» произошло нападение на беременную женщину. Как передает Mash, у пострадавшей диагностировали повышенный тонус матки, что может привести к прерыванию беременности.

Конфликт произошёл из-за детского велосипеда. Свидетель сообщил, что, когда Екатерина Ф. вошла в лифт, она попросила Валентину (потерпевшую) убрать велосипед её сына. Однако Валентина отказалась, и между ними возникла ссора.

Сотрудники службы безопасности жилого комплекса сообщили изданию Mash, что Катя не впервые затевает потасовки в лифте. Более того, она хвастается своим отцом, который, по её словам, служит в отряде милиции особого назначения. Сама же девушка работает в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

После ссоры Валентина обратилась к медицинским специалистам за консультацией и прошла необходимые обследования. В результате ей был поставлен диагноз «повышенный тонус миометрия в задней части матки». Это может оказать влияние на течение беременности.

После этого Валентина пошла в полицию и написала соответствующее заявление, потребовав привлечь обидчику в уголовной ответственности. Но пока что ответных действий со стороны правоохранителей не последовало.

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