Беременных россиянок предупредили об опасности лаков для ногтей

Как отметила специалист, уход за ногтями, в том числе и покраска, не является противопоказанием для беременных женщин. Однако им все равно лучше избегать токсичных и химических составов. Желательно, как уточнила врач, выбирать лаки без формальдегида, толуола и дибутилфталата, а также камфоры и резорцина. Как правило узнать это можно по обозначениям 3-Free и 5-Free. Они не идеальны по составу, но в них меньше всего вредоносных веществ.

Также Новикова напомнила, что сейчас для женщин производят экологические и безвредные лаки. Все будут считаться относительно безопасными, если в составе меньше восьми компонентов.

«Ищите те (гель-лаки — прим.ред.), которые свободны от токсичных веществ, о которых мы говорили, и имеют пометку о гипоаллергенности. Однако, если вы не уверены в безопасности конкретного продукта, лучше ограничиться обычными лаками», — добавила Новикова.

Ранее назвали популярные привычки россиян, которые ускоряют преждевременное старение.