Беременных россиянок предупредили об опасности лаков для ногтей
Врач Новикова: беременным стоит избегать лаков для ногтей с восемью компонентами
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Акушер-гинеколог клиники Александра Новикова рассказала «Газете.Ru», почему классический лак для ногтей и состав гель-лаков могут нанести вред беременным женщинам и плоду.
Как отметила специалист, уход за ногтями, в том числе и покраска, не является противопоказанием для беременных женщин. Однако им все равно лучше избегать токсичных и химических составов. Желательно, как уточнила врач, выбирать лаки без формальдегида, толуола и дибутилфталата, а также камфоры и резорцина. Как правило узнать это можно по обозначениям 3-Free и 5-Free. Они не идеальны по составу, но в них меньше всего вредоносных веществ.
Также Новикова напомнила, что сейчас для женщин производят экологические и безвредные лаки. Все будут считаться относительно безопасными, если в составе меньше восьми компонентов.
«Ищите те (гель-лаки — прим.ред.), которые свободны от токсичных веществ, о которых мы говорили, и имеют пометку о гипоаллергенности. Однако, если вы не уверены в безопасности конкретного продукта, лучше ограничиться обычными лаками», — добавила Новикова.
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