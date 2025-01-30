Популярные привычки россиян ускоряют преждевременное старение

Первым врач советует поостеречься сладкоежкам. По ее словам, углеводы и сахар негативно влияют на покров, активно провоцируя повреждение коллагена и эластина, которые отвечают за упругость кожи. Важно больший упор делать на овощи и белок, а также ненасыщенные жиры.

Среди более очевидных привычек — употребление алкоголя и курение. Они не только вредят самой коже и здоровью в целом, но и повреждают сосуды. У кожи начинается дефицит кислорода, что выражается бледностью и куперозом.

Также Краснова напомнила, что недостаточное потребление воды также ударяет по эстетическому виду кожи. Достаточно пить 1,5-2 литров воды в день, чтобы не испытывать проблем с кожным покровом.

«Стоит упомянуть и о недостатке сна. Плохое качество сна ускоряет старение кожи, не давая ей восстанавливаться после влияния стрессовых факторов окружающей среды. Засыпание до 22:00 является одним из важнейших факторов, улучшающих общее состояние организма», — подчеркнула косметолог.

Сон с косметикой на лице забивает поры и приводит к проблемам с кожей, в том числе образованию заломов и изменению цвета. Важно умываться регулярно и средствами, которые для этого подходят. Краснова отметила, что многие проводят ритуалы с обычным мылом, а это также одна из губительных для кожи привычек. Специалист подчеркнула, что держать кожу в тонусе поможет правильное питание, питьевой режим, достаточное количество сна, базовая гигиена и применением SPF-защиты на ежедневной основе.

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