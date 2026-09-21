Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России
Бизнес против Кремля: стало известно, как идет борьба за миграционную политику
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Дискуссия о миграционной политике в России раскололась на два непримиримых лагеря. С одной стороны — социолог Владимир Мукомель из Института социологии ФНИСЦ РАН, уверяющий, что дети мигрантов «прекрасно интегрируются» и что русский язык становится для них родным. С другой — Следственный комитет во главе с Александром Бастрыкиным, чья статистика рисует картину, прямо противоположную академическим оптимистическим заявлениям. Об этом сообщают Argumenti.ru.
По данным СК, за первые четыре месяца 2025 года преступность среди детей мигрантов выросла на 13%, число особо тяжких преступлений — на 82%, а убийств, совершенных подростками-мигрантами, увеличилось с одного до семи. Бастрыкин назвал молодежную этническую преступность «отрицательным трендом современности», отметив, что подростки-мигранты нередко действуют организованными группами и нападают на прохожих. Общая криминальная статистика тоже неутешительна: в 2025 году иностранцы и лица без гражданства совершили 41 103 преступления — на 7% больше, чем годом ранее. Каждое третье связано с наркотиками, а преступления террористического характера, совершенные мигрантами, выросли почти вдвое: с 253 до 483. Около 840 тысяч иностранцев находятся в России нелегально.
Параллельно с публичной полемикой разворачивается и борьба вокруг конкретных законодательных решений. Крупные бизнес-объединения — РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России» — в феврале 2025 года предложили пакет мер по либерализации миграционного законодательства: отмену региональных ограничений на найм мигрантов, введение экстерриториального действия патента, отмену высылки нелегалов по ходатайству работодателя и даже софинансирование мигрантам ДМС из бюджета. Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов шел еще дальше, предлагая упростить трудовую миграцию из Юго-Восточной Азии, отменить обязательный экзамен по русскому языку и выдавать визы в онлайн-режиме. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал эти выступления «лоббистскими тирадами», а экономист Никита Кричевский высказался еще жестче, утверждая, что промышленникам нужны «не кадры, а крепостные». Вице-спикер Госдумы Петр Толстый охарактеризовал национальные диаспоры как «легализованные мафиозные структуры», которые «подкупают местную власть и крышуют полулегальный бизнес». Депутат Мосгордумы Мария Воропаева, выступавшая против социальных выплат мигрантам, после своих заявлений получила угрозы и обнаружила десятки Telegram-ботов, где иностранцам обещают оформление российских документов в обход проверок.
Главный аргумент сторонников массовой миграции — дефицит кадров. Однако безработица в России достигла исторического минимума около 3%, что в абсолютных цифрах означает более двух миллионов безработных. Критики указывают, что бизнесу нужны не просто работники, а дешевые работники: мигранты готовы трудиться за меньшие деньги, без социальных гарантий, что позволяет экономить на налогах и страховании. Разрыв между официальной зарплатой мигранта и реальными выплатами «в конверте» может достигать двукратного размера. Экономист Юлия Левина отмечает, что официальный рост экономики около 1,3% в год не требует «миллионов приезжих», а ставка на неквалифицированный труд вместо технологического развития бесперспективна. При этом, по данным самого Мукомеля, лишь 48,4% представителей «полуторного поколения» мигрантов хотели бы остаться в России, а 22,2% намерены вернуться на родину — что трудно назвать «прекрасной интеграцией». По данным МВД, до половины фигурантов Реестра контролируемых лиц составляли неработающие члены семей приезжих, что уже превращает трудовую миграцию в переселение.
Решение, обозначенное президентом, сводится к переходу на систему организованного целевого набора с 2027 года: иностранец сможет приехать только под конкретное рабочее место, с жесткой привязкой к работодателю, региону и профессии, а привоз семей будет запрещен, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов. Владимир Путин назвал этот подход «цивилизованным способом», обеспечивающим интересы местных граждан, и сформулировал принцип: приезжать могут только те, кто уважает традиции, язык, культуру и историю России. Тем не менее лоббисты продолжают сопротивляться: РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России» просят перенести запуск организованного набора на 2028 год, исключить из него граждан ЕАЭС и отказаться от жесткой привязки к работодателю. Вопрос остается открытым, но позиция главы государства и силовых ведомств все четче оформляется в политическую линию: вахтовый, контролируемый, замкнутый цикл вместо неограниченного переселения.
Ранее сообщалось, что в России для рожениц-мигранток предложили ввести отдельный стандарт помощи.