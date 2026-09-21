Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России

Дискуссия о миграционной политике в России раскололась на два непримиримых лагеря. С одной стороны — социолог Владимир Мукомель из Института социологии ФНИСЦ РАН, уверяющий, что дети мигрантов «прекрасно интегрируются» и что русский язык становится для них родным. С другой — Следственный комитет во главе с Александром Бастрыкиным, чья статистика рисует картину, прямо противоположную академическим оптимистическим заявлениям. Об этом сообщают Argumenti.ru .

По данным СК, за первые четыре месяца 2025 года преступность среди детей мигрантов выросла на 13%, число особо тяжких преступлений — на 82%, а убийств, совершенных подростками-мигрантами, увеличилось с одного до семи. Бастрыкин назвал молодежную этническую преступность «отрицательным трендом современности», отметив, что подростки-мигранты нередко действуют организованными группами и нападают на прохожих. Общая криминальная статистика тоже неутешительна: в 2025 году иностранцы и лица без гражданства совершили 41 103 преступления — на 7% больше, чем годом ранее. Каждое третье связано с наркотиками, а преступления террористического характера, совершенные мигрантами, выросли почти вдвое: с 253 до 483. Около 840 тысяч иностранцев находятся в России нелегально.

Параллельно с публичной полемикой разворачивается и борьба вокруг конкретных законодательных решений. Крупные бизнес-объединения — РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России» — в феврале 2025 года предложили пакет мер по либерализации миграционного законодательства: отмену региональных ограничений на найм мигрантов, введение экстерриториального действия патента, отмену высылки нелегалов по ходатайству работодателя и даже софинансирование мигрантам ДМС из бюджета. Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов шел еще дальше, предлагая упростить трудовую миграцию из Юго-Восточной Азии, отменить обязательный экзамен по русскому языку и выдавать визы в онлайн-режиме. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал эти выступления «лоббистскими тирадами», а экономист Никита Кричевский высказался еще жестче, утверждая, что промышленникам нужны «не кадры, а крепостные». Вице-спикер Госдумы Петр Толстый охарактеризовал национальные диаспоры как «легализованные мафиозные структуры», которые «подкупают местную власть и крышуют полулегальный бизнес». Депутат Мосгордумы Мария Воропаева, выступавшая против социальных выплат мигрантам, после своих заявлений получила угрозы и обнаружила десятки Telegram-ботов, где иностранцам обещают оформление российских документов в обход проверок.

Главный аргумент сторонников массовой миграции — дефицит кадров. Однако безработица в России достигла исторического минимума около 3%, что в абсолютных цифрах означает более двух миллионов безработных. Критики указывают, что бизнесу нужны не просто работники, а дешевые работники: мигранты готовы трудиться за меньшие деньги, без социальных гарантий, что позволяет экономить на налогах и страховании. Разрыв между официальной зарплатой мигранта и реальными выплатами «в конверте» может достигать двукратного размера. Экономист Юлия Левина отмечает, что официальный рост экономики около 1,3% в год не требует «миллионов приезжих», а ставка на неквалифицированный труд вместо технологического развития бесперспективна. При этом, по данным самого Мукомеля, лишь 48,4% представителей «полуторного поколения» мигрантов хотели бы остаться в России, а 22,2% намерены вернуться на родину — что трудно назвать «прекрасной интеграцией». По данным МВД, до половины фигурантов Реестра контролируемых лиц составляли неработающие члены семей приезжих, что уже превращает трудовую миграцию в переселение.

Решение, обозначенное президентом, сводится к переходу на систему организованного целевого набора с 2027 года: иностранец сможет приехать только под конкретное рабочее место, с жесткой привязкой к работодателю, региону и профессии, а привоз семей будет запрещен, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов. Владимир Путин назвал этот подход «цивилизованным способом», обеспечивающим интересы местных граждан, и сформулировал принцип: приезжать могут только те, кто уважает традиции, язык, культуру и историю России. Тем не менее лоббисты продолжают сопротивляться: РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России» просят перенести запуск организованного набора на 2028 год, исключить из него граждан ЕАЭС и отказаться от жесткой привязки к работодателю. Вопрос остается открытым, но позиция главы государства и силовых ведомств все четче оформляется в политическую линию: вахтовый, контролируемый, замкнутый цикл вместо неограниченного переселения.

Ранее сообщалось, что в России для рожениц-мигранток предложили ввести отдельный стандарт помощи.