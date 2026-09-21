В Подмосковье пресекли нарушения экологического законодательства в трех округах
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
На прошлой неделе специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками полиции пресекли нарушения природоохранного законодательства в трех округах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На земельном участке в Чехове остановлена попытка сброса строительного мусора, полиция задержала самосвал. В деревне Перепечино округа Химки также пресечена незаконная деятельность по обращению с отходами, специалистами аккредитованной лаборатории отобраны пробы отходов для лабораторного анализа», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Помимо этого, вблизи деревни Алеево округа Ступино по настоянию Минэкологии был затампонирован выявленный ранее источник сброса неочищенных сточных вод в реку Ситню. Ликвидацию незаконного водосброса провели сотрудники компании, которой принадлежит коммунальный объект. Самой компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
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