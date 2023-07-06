Берлускони оставил своей последней спутнице жизни сто миллионов евро

Берлускони скончался в Милане 12 июня. Выдающийся политик и предприниматель был одним из самых богатых людей Италии. Как подсчитала газета Corriere della Sera, он оставил наследство на сумму около 5 млрд евро.

Большая его часть приходится на семейный холдинг Fininvest. Также Берлускони принадлежали несколько вилл в окрестностях Милана, дом на исторической Аппиевой дороге в Риме и зарубежная недвижимость.

У Берлускони было две официальных жены и большое количество возлюбленных. Основную часть наследства поделят его пятеро детей и 16 внуков.

С Мартой Фашиной Берлускони встречался последние три года. Он был старше своей подруги на 53 года.