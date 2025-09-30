Бэррон Трамп устроил свидание с размахом — весь этаж только для двоих

Молодой наследник известной американской семьи устроил романтическую встречу с особыми мерами предосторожности. Для обеспечения безопасности свидания пришлось закрыть целый этаж в знаменитом нью-йоркском небоскребе. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на Page Six.

Девятнадцатилетний Бэррон Трамп выбрал для встречи с девушкой здание Трамп-тауэр. По информации осведомленных лиц, полностью закрытый этаж понадобился для соблюдения протокола безопасности. Как отмечают знакомые молодого человека, он принципиально избегает публичности.

Юноша настолько серьезно относится к конфиденциальности, что даже не делится своим номером телефона с окружающими. Несмотря на скрытность, в университетской среде Бэррон пользовался вниманием со стороны противоположного пола. По словам одного из сокурсников, из-за высокого роста он оставался популярным среди студенток.

Ранее сын Дональда Трампа назвал клоунами сторонников Киева.