«Беру от жизни все»: выяснилось, почему на самом деле уныние считается грехом
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Из Библии мы знаем, что уныние является одним из семи смертных грехов. По данным ВЦИОМ, больше половины (60%) россиян унывают с разной периодичностью. Причиной такого состояния чаще всего является неудовлетворенность жизнью, но последствия такой эмоциональной хандры могут только усугубить ситуацию.
Священнослужитель Русской православной церкви, иерей Константин Мальцев раскрыл суть уныния в беседе с нашим журналистом.
«Уныние имеет определенные формы проявления. Это нежелание молиться, лень, суета, чревоугодие. Уныние может гнать из кельи под девизом «Беру от жизни все», увлекать в клубы и им подобные места», — заявил отец Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Представитель РПЦ объяснил, что уныние считается грехом из-за последствий, которые это состояние в себе несет.
«Суть уныния — это когда внутри тебя разжигаются далее и самолюбие, и гордыня, и тщеславие. Это состояние, в котором ты чувствуешь неудовлетворенность земными вещами. Но когда мы доверяем свою жизнь Богу, то мы благодарим его за все: и за радости, и за скорби», — подытожил иерей.
Ранее отец Константин объяснил, какое поведение в общественном транспорте считается греховным.