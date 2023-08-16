«Беру от жизни все»: выяснилось, почему на самом деле уныние считается грехом

«Суть уныния — это когда внутри тебя разжигаются далее и самолюбие, и гордыня, и тщеславие. Это состояние, в котором ты чувствуешь неудовлетворенность земными вещами. Но когда мы доверяем свою жизнь Богу, то мы благодарим его за все: и за радости, и за скорби», — подытожил иерей.