Беседа «Космический взлет Чайки» прошла в подмосковном Электрогорске

В вокальной студии «Камертон» Электрогорского Дома культуры состоялась беседа «Космический взлет Чайки». Об этом сообщает канал «Город Электрогорск Павлово-Посадского городского округа».

В рамках мероприятия участникам рассказали о Валентине Терешковой, которая совершила орбитальный полет на космическом корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года и стала первой в мире женщиной-космонавтом.

«Дети узнали о том, что среди имен, которые зажглись на космическом небосводе яркой звездой, было имя женщины: сильной духом, смелой и отважной – Валентины Терешковой, по праву называвшейся первой леди Галактики», - говорится в сообщении сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.