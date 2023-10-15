Беснующаяся толпа водрузила флаг Палестины на памятник Карла I в Лондоне и обмотала его лицо «арафаткой»

Несмотря на возражения местных властей, многотысячные марши в поддержку Палестины проходят по всей Британии с момента возобновления арабо-израильского конфликта в секторе Газа. Протестующие буквально оккупировали центральные площади в таких городах, как Манчестер, Ливерпуль, Глазго и Эдинбург.

Вечером воскресенья, 15 октября, демонстранты вновь устроили в центре

Лондона антиизраильскую акцию. В какой-то момент митингующие забрались на созданную в 1638 году конную статую короля Карла I, обмотав лицо бронзового монарха традиционным арабским платком «арафаткой» и всучив ему в руки флаг Палестины.

К слову, статуя является знаковой для британцев и находится на Трафальгарской площади Лондона.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.