Беснующаяся толпа водрузила флаг Палестины на памятник Карла I в Лондоне и обмотала его лицо «арафаткой»
Фото: [скриншот с видео]
Несмотря на возражения местных властей, многотысячные марши в поддержку Палестины проходят по всей Британии с момента возобновления арабо-израильского конфликта в секторе Газа. Протестующие буквально оккупировали центральные площади в таких городах, как Манчестер, Ливерпуль, Глазго и Эдинбург.
Вечером воскресенья, 15 октября, демонстранты вновь устроили в центре
Лондона антиизраильскую акцию. В какой-то момент митингующие забрались на созданную в 1638 году конную статую короля Карла I, обмотав лицо бронзового монарха традиционным арабским платком «арафаткой» и всучив ему в руки флаг Палестины.
К слову, статуя является знаковой для британцев и находится на Трафальгарской площади Лондона.
Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.
Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.