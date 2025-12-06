Бесперебойная подача ресурсов и развитие соцобъектов: обсудили на совещании в Городском округе Пушкинский
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел совещание с руководителями территориальных сетевых организаций и управляющих компаний.
Основное внимание уделили надежности энергоснабжения и развитию инфраструктуры округа.
Обсудили алгоритмы действий при возможных сбоях на сетях электро-, тепло- и водоснабжения, наличие резерва технических средств для ликвидации аварий и результаты плановых ремонтов. Особое внимание уделили подключению объектов социальной сферы к электросетям и реализации государственных инвестиционных программ.
Максим Красноцветов поблагодарил руководителей компаний за оперативность и качество работы.
«Сейчас для нас критически важно обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии населению и в социально значимые объекты округа, а также оперативно информировать жителей в случае нештатных ситуаций в зимний период», - отметил глава округа.