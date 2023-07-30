Беспилотник атаковал башню «Москва-сити», прозвучал взрыв и здание заволокло дымом

О произошедшем со ссылкой на местных жителей передает MASH. Отмечается, что сначала был слышен сильный взрыв, потом пошел густой дым. Как приводится в публикации, на место ЧП уже прибыли прибыли экстренные службы.

Как информирует ТАСС со ссылкой на столичные экстренные службы, инцидент произошел «Москва-сити» в «IQ-квартале». По предварительным данным, причиной тому стала атака беспилотника.

«В результате хлопка на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10с2 нарушено остекление», — рассказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел примерно в 03:00 мск.

Ранее сообщалось, что подмосковная ПВО отразила атаки сразу двух беспилотников на Москву.