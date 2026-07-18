Дроздова допустила, что Певцов может влюбиться в другую и жениться на ней

Ольга Дроздова, оссийская актриса и супруга Дмитрия Певцова, дала откровенное интервью в программе «12 вопросов взрослому», пишет «Леди.Mail». Она заявила, что их брак, который длится уже более 30 лет, может не сохраниться до конца жизни.

Актриса не идеализирует семейный союз и отмечает, что за долгие годы пара пережила множество испытаний. Она отметила, что не считает союз с Певцовым образцовой семьей.

«Мы, конечно, не сразу засияли как Петр и Феврония. Мы все проходили: и гендерные разногласия, и товарищеские ссоры. А в конце победила дружба. Но еще все у нас впереди. Вдруг он влюбится и женится? Все может быть. Все под Богом ходим», — отметила Дроздова.

Это заявление вызвало бурное обсуждение в Сети, ведь пара считается одним из самых крепких союзов в российском шоу-бизнесе.

Интересна и история их бракосочетания. Певцов и Дроздова поженились 30 декабря 1994 года, но сделали это не по собственному желанию. Друзья обманом заманили актеров в загс под предлогом съемок, и у пары просто не осталось возможности отказаться от регистрации. В августе 2007 года у супругов родился сын. Несмотря на откровения Ольги, поклонники надеются, что их любовь и дружба окажутся сильнее любых испытаний.

Ранее актриса Ольга Дроздова рассказала о страхе рожать в 42 года.