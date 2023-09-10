Беспилотник ВСУ взорвал избирательный участок в Запорожской области

Украинские боевики атаковали один из избирательных участков на освобожденной части Запорожской области РФ, сообщил зампред ЦИК России Николай Булаев.

Как информирует ТАСС, украинский ударный дрон попал в здание и полностью уничтожил его. Отмечается, что обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок. Пострадавших нет, главной задачей атаки было запугать людей, чтобы они не вышли на работу», — уточнил Булаев.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Подмосковье. На избирательный участок в Одинцово глава региона пришел с супругой Екатериной и дочерью Ульяной.