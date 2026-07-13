В Подмосковье мужчину приговорили к лишению свободы за кражу топлива из каршеринговых автомобилей

Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июле 2025 года он дважды совершил кражу топлива из бензобаков каршеринговых автомобилей общим объемом в 98 литров. Его он использовал для заправки личного автомобиля марки Mazda CX-5. В результате двум компаниям, предоставляющим услуги каршеринга, был причинен ущерб на сумму свыше 5 тыс. рублей.

Помимо этого, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в период с ноября 2025 года по январь 2026 года мужчина трижды садился за руль в нетрезвом состоянии. Его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Суд также конфисковал его автомобиль марки BMW в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.