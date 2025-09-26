Беспилотники ВСУ покалечили мирных жителей России

В результате атак беспилотников по коммерческим объектам в Белгородской области пострадали трое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области трое местных жителей получили ранения в результате атак беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инциденты произошли в разных населенных пунктах.

В поселке Маслова Пристань удар пришелся по коммерческому объекту, пострадали двое мужчин. Один из них доставлен в больницу с осколочными ранениями головы и конечностей, другой получил повреждения ноги. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. В результате атаки также повреждены два автомобиля и хозяйственные постройки.

Еще один человек пострадал в хуторе Ржавец, где беспилотник также атаковал коммерческий объект. Мужчина госпитализирован с травмами от взрыва и осколочным ранением головы. На месте происшествий работают экстренные службы.

Ранее Гладков ответил на слухи о переносе власти из Белгорода на фоне атак ВСУ.