Бесплатная медицина: за что придется заплатить по полису ОМС в 2026 году

Несмотря на широкий перечень услуг в системе обязательного медицинского страхования, ряд медицинских направлений остается за рамками программы. Эксперты объяснили, в каких случаях россиянам придется платить за лечение и как избежать непредвиденных расходов в поликлиниках.

Базовый пакет: что остается бесплатным

Полис ОМС по-прежнему является главным инструментом доступа к базовой медицине. В 2026 году он покрывает консультации терапевтов и узких специалистов, лабораторные анализы, инструментальную диагностику, лечение в стационарах и проведение операций. Также в программу включены ведение беременности, плановая вакцинация и базовый перечень стоматологических услуг. Однако эксперты предупреждают, что объем доступной помощи может варьироваться в зависимости от региона проживания.

Медицинские исключения: когда полис не сработает

Существует ряд специфических направлений, которые традиционно финансируются не через систему ОМС, а по другим каналам (например, из федерального или региональных бюджетов). В перечень исключений входят:

лечение психических расстройств и расстройств поведения;

терапия ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

лечение венерических заболеваний;

паллиативная медицинская помощь;

услуги санитарной авиации.

Важно отметить, что в экстренных ситуациях, при возникновении прямой угрозы жизни, врачи обязаны оказать помощь пациенту даже по профилям, не входящим в стандартную программу страхования.

Как избежать лишних трат

Специалисты территориальных фондов ОМС рекомендуют гражданам проявлять бдительность при посещении медучреждений. Перечни бесплатных услуг регулярно обновляются, и самый надежный способ проверить информацию — зайти на официальный сайт ТФОМС своего региона. Если нужная услуга не входит в программу, стоит обратиться в органы социальной защиты: для некоторых категорий граждан предусмотрены региональные льготы или компенсации затрат на специализированное лечение.