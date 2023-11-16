Бесплатная процедура внесудебного банкротства стала доступна новым категориям граждан

Речь идет о пенсионерах, получателях ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также гражданах, в отношении которых взыскание осуществляется длительное время.

Заявить о внесудебном банкротстве можно с общим размер долга от 25 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. В указанный размер при наличии включаются долги: по займам и кредитам; по договору поручительства; по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет; по алиментам. Не включаются штрафы, пени, проценты за просрочку платежа и т.п.

Через внесудебное банкротство не будут списывать долги, которые не указаны в заявлении о внесудебном банкротстве; возникшие в период процедуры внесудебного банкротства; по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, морального вреда; по выплате заработной платы и выходного пособия; по уплате алиментов.

Чтобы пройти процедуру внесудебного банкротства, нужно подать заявление о признании банкротом в МФЦ и дождаться размещения в ЕФРСБ сведений о возбуждении процедуры. По истечении 6 месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ автоматически процедура завершается.

Пенсионерам и лицам, получающим пособие на ребенка, перед подачей заявления в МФЦ, не ранее, чем за 3 месяца до обращения, требуется оформить справку о выдаче пенсии или справку, подтверждающую, что гражданин является получателем пособия. Также всем указанным выше категориям граждан нужно получить из ФССП России, банка или от работодателя справку, подтверждающую, что исполнительный документ выдан более 1 года назад, требования по исполнительному документу не исполнены или исполнены частично.