Бесплатно больше не будет: Таиланд нашел способ заработать на каждом прилетевшем туристе из России

Таиланд в ближайшее время может официально ввести туристический налог для въезжающих иностранцев. Размер сбора составит 300 бат. Нововведение будет распространяться исключительно на путешественников, прибывающих в королевство авиатранспортом, пишет «ТурДом».

В правительстве страны уточнили, что соответствующий проект будет вынесен на обсуждение в ходе первого заседания кабинета министров при новой администрации. Ранее в качестве альтернативы рассматривался вариант взимания платы с туристов, следующих сухопутным и морским путем, однако от этой идеи впоследствии отказались.

Причиной такого решения стала нецелесообразность обложения сбором лиц, совершающих однодневные визиты или прибывающих в Таиланд по рабочим вопросам морским транспортом.

Кабинет министров также продолжает работу над официальным наименованием данного сбора. Первоначальный вариант, предполагавший название «плата за хождение по земле», был отклонен. В настоящий момент власти нацелены на выбор более благозвучного наименования.