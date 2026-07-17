Рекордный разворот: большинство поляков впервые выступили против украинских беженцев

Общественное мнение в Польше совершило рекордный разворот: впервые с начала полномасштабного конфликта большинство граждан страны — 52% — выступили против дальнейшего приема беженцев с Украины. Об этом сообщает CBOS.

До этого момента, начиная с 2022 года, все регулярные опросы CBOS фиксировали устойчивую поддержку притока украинцев. Однако сейчас картина изменилась кардинально: экономический кризис, рост цен и нагрузка на социальную инфраструктуру сделали свое дело.

Поляки все чаще говорят об усталости от постоянного присутствия беженцев и о необходимости пересмотреть приоритеты. При этом речь идет не о враждебности, а о прагматичном расчете: ресурсы страны не бесконечны.

Ранее украинскому лидеру запретили публичные выходы из-за высокого риска покушения.