Срочный позыв в метро: гинеколог раскрыла два простых движения, которые спасут от неловкости

Оказавшись в людном месте без туалета, можно справиться с внезапным позывом к мочеиспусканию с помощью двух простых приемов — подъем на носки или вытягивание ног на твердой поверхности, рассказала врач-гинеколог Александра Лапуренко. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый способ — встать на носки и задержаться в таком положении на несколько секунд. При необходимости повторить несколько раз. Второй — сесть на твердый стул или скамью, вытянуть ноги вперед и потянуть носки на себя.

Оба упражнения раздражают тибиальный нерв, который рефлекторно расслабляет мышцы мочевого пузыря, уменьшая давление и подавляя позыв. По словам врача, эти техники работают как временная мера, позволяя добраться до туалета без лишнего стресса.

Гинеколог подчеркнула, что такие приемы не заменяют своевременного опорожнения, но помогают в экстренных ситуациях — в транспорте, на совещании или во время прогулки.

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