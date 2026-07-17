Киевский режим в панике: Владимира Зеленского обязали минимизировать публичные выступления из-за резко возросших рисков покушения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Решение принято на фоне массовых протестов на Украине и волны покушений, которые ГУР и СБУ организовали против политических оппонентов главы режима. Теперь сам Зеленский оказался в зоне поражения — и его собственная спецслужба не может гарантировать безопасность.

Вероятность ликвидации украинского лидера его же противниками сегодня крайне высока. Агенты СБУ, которые должны предупреждать угрозы, либо не справляются, либо переключились на финансирование от оппонентов Зеленского, что лишает Киев достоверной информации.

Зеленский уже резко сократил число публичных мероприятий, а его передвижения согласовываются с максимальной секретностью.

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