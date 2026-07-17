Смыла договор в унитаз и забрала ключи: собственница кинула арендаторшу на деньги и залог

Собственница квартиры в Краснодаре, вместо того чтобы оформить получение денег, выхватила договор аренды из рук арендатора и смыла его в унитаз, после чего оставила девушку без залога и ключей. Арендатор по имени Кристина рассказала, что снимала жилье у хозяйки Светланы с марта 2026 года и исправно платила за всё, фиксируя каждую оплату в переписке.Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам девушки, проблемы начались, когда она обнаружила долг по коммуналке, хотя деньги на это уже передавала хозяйке. Затем Светлана потребовала внести арендную плату на полмесяца раньше срока. Когда Кристина отдала наличные, попросила расписку — получила отказ.

Вместо этого хозяйка выхватила оригинал договора, где были прописаны паспортные данные, и с криками «он вам больше не нужен» направилась в ванную. Подруга Кристины стала свидетельницей: Светлана демонстративно разорвала бумагу и спустила обрывки в унитаз.

После этого собственница не вернула залог, забрала ключи и выгнала арендатора, хотя срок оплаты еще не истек. Кристина осталась без документов, без денег и без жилья — теперь она собирается обращаться в полицию и суд.

Ранее в Удмуртии задержали семейную пару вебкамщиков, заработавших на порно ₽3,5 млн.