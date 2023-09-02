Бесплатные аттракционы будут работать для посетителей ВДНХ в День города

В День города в столице на ВДНХ все желающие смогут покататься на аттракционах бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что пять уличных аттракционов смогут посетить жители и гости города в парке «Ореон».

Уточняется, что посещение возможно в рамках живой очереди, предварительная регистрация не требуется.

Добавляется, что также бесплатно можно будет посетить крупнейшей в Европе колесо обозрение «Солнце Москвы».

Напомним, День города в Москве будет отмечаться в следующие выходные.