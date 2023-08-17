Бесплатные экскурсии, эстафеты и мастер-классы : Павловский Посад готовится отметить День рождения

В будущую субботу в Павловском Посаде пройдут торжества, посвященные Дню рождения города.

В этот день для жителей и гостей муниципалитета различные организации подготовят массу развлечений.

В частности, любители истории и искусства смогут совершенно бесплатно побывать в музеях городского округа. Вход на любую программу станет свободным.

Ровно в 10 утра верующие павловопосадцы смогут поучаствовать в Крестном ходе, который стартует от храма Казанской Иконы Божией Матери.

Всей семьей лучше прийти в парк культуры и отдыха. Тут в первой половине пройдут различные развлечения для взрослых и детей: от анимационных программ до эстафет, игр и т.д. А в два часа в парке начнется концерт с участием преподавателей Детской музыкальной школы. Их на сцене затем сменят местные коллективы.

А еще в качестве подарка жители Павловского Посада получат новенький сквер на улице Орджоникидзе.

Большие концерты также пройдут на летней сцене Дома культуры «Филимоновский» и площадке перед Домом культуры «Октябрь», возле Дворца культуры «Павлово-Покровский», на площади Революции.

В этот день для жителей выступят также автор, композитор, исполнитель, блогер Влад Balu и NILETTO.

Завершится День города праздничным салютом.