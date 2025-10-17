Бесплатные хостелы для больных: в России может появиться новая мера соцподдержки

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой организовать в России сеть государственных хостелов.

Эта мера призвана решить проблему с арендой жилья для иногородних граждан, которые направляются в федеральные медицинские центры на лечение.

Как подчеркнул депутат, ключевыми принципами работы таких учреждений должны стать безвозмездность и доступность.

«Считаю, что аренда в таких специализированных хостелах должна быть бесплатной, а помещения приспособлены для проживания лиц с ограниченными возможностями», — заявил Миронов РИА Новости.

Политик пояснил, что необходимость такого решения вызвана двумя основными сложностями: нежеланием многих арендодателей сдавать жилье тяжелобольным и высокой стоимостью найма квартир, которая для многих пациентов становится неподъемной. В настоящее время готовится обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с проектом создания подобных гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Ранее сообщалось о том, что часть трат на лекарства предложили компенсировать пожилым.