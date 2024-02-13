Бесплатные мастер-классы и открытая тренировка: Пушкино посетил известный боксер Глеб Бакши
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкин]
Любителям бокса из Городского округа Пушкинский выдалась уникальная возможность перенять опыт известного боксера Глеба Бакши, который провел бесплатный мастер-класс и открытую тренировку.
Мероприятие прошло во Дворце спорта «Пушкино». У присутствующих была возможность пообщаться со спортсменом, который входит в ТОП-70 лучших боксеров-средневесов всего мира. Глеб Бакши научил жителей Пушкино некоторым комбинациям ударов и позволил продемонстрировать каждому свои умения.
Боксера Глеб Бакши не скрывает, каким девизом руководствуется по жизни:
«Не бойтесь мечтать, мечты сбываются».
В воскресенье, 11 февраля, встреча боксера с юными спортсменами прошла впервые. На мероприятии присутствовали более ста учеников различных спортивных школ округа и просто любители, которые с энтузиазмом выполняли все задания.
Председатель федерации бокса г. о. Пушкинский Илья Аксенов рассказал, что в округ регулярно с целью популяризации здорового образа жизни будут приезжать различные известные спортсмены, которые также, как и Глеб Бакши, поделятся важными советами и обучат приемам.
«Мы будем ежемесячно приглашать одну звезду, артиста, боксера, олимпийского чемпиона, чтобы они могли передавать опыт детям, свои навыки, знания. Фотосессии и автограф-сессии — это все делается в рамках популяризации бокса в стране», — поделился ближайшими планами председатель федерации бокса г. о. Пушкинский Илья Аксенов.