Бесплатные мастер-классы и открытая тренировка: Пушкино посетил известный боксер Глеб Бакши

Мероприятие прошло во Дворце спорта «Пушкино». У присутствующих была возможность пообщаться со спортсменом, который входит в ТОП-70 лучших боксеров-средневесов всего мира. Глеб Бакши научил жителей Пушкино некоторым комбинациям ударов и позволил продемонстрировать каждому свои умения.

Боксера Глеб Бакши не скрывает, каким девизом руководствуется по жизни:

«Не бойтесь мечтать, мечты сбываются».

В воскресенье, 11 февраля, встреча боксера с юными спортсменами прошла впервые. На мероприятии присутствовали более ста учеников различных спортивных школ округа и просто любители, которые с энтузиазмом выполняли все задания.

Председатель федерации бокса г. о. Пушкинский Илья Аксенов рассказал, что в округ регулярно с целью популяризации здорового образа жизни будут приезжать различные известные спортсмены, которые также, как и Глеб Бакши, поделятся важными советами и обучат приемам.