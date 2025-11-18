Бесплатный новогодний стол: агрессивная женщина попыталась украсть из магазина икру и шоколад

В Новокузнецке вечером на охраняемом объекте на улице Рихарда Зорге сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю местную жительницу при попытке крупной магазинной кражи. Об этом пишет VSE42.Ru .

По данным пресс-службы ведомства, женщина разместила в личной сумке 20 упаковок шоколада, две банки красной икры, беспроводные наушники, гирлянды и косметические принадлежности общей стоимостью 14 тысяч рублей, которые не собиралась оплачивать. После того, как персонал магазина, заметивший противоправные действия, столкнулся с агрессивной реакцией покупательницы — та отказалась оформлять покупку и начала угрожать работникам.

Прибывший наряд росгвардейцев зафиксировал факт хищения и передал задержанную сотрудникам полиции для составления административного протокола и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Подобные случаи, по статистике правоохранительных органов, часто связаны с попытками вынести дорогостоящие продукты питания и электронику, маскируя их под личные вещи — от шоколадных батончиков до деликатесной икры, чья компактность делает их легкой добычей для воров.

