«Судим за кражу скутера»: стали известны подробности об отце мальчика, найденного без головы в Москве

Стали известны новые подробности дела о шестилетнем мальчике, останки которого 16 ноября обнаружили в Гольяновском пруду Москвы.

По информации телеграм-канала «112», отец ребенка ранее привлекался к уголовной ответственности — в 2014 году его судили за попытку украсть скутер. Тогда он планировал совершить преступление вместе с другом.

Мусорный пакет с головой ребенка в Москве случайно обнаружили рабочие. Уже через несколько часов в деле появились подозреваемые.

Бабушка мальчика обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что сожитель ее дочери увел внука из дома. В совершении преступления подозревают родную мать ребенка и его отчима, их задержали. При обыске жилища в подмосковной Балашихе на балконе обнаружили остальные части тела погибшего ребенка.

Отец мальчика находился в разводе с матерью погибшего, и неизвестно, поддерживал ли он общение с сыном и был ли в курсе психологического состояния своей бывшей супруги.

Ранее стало известно, что мать ребенка, чью голову нашли в пруду, делала «эксперименты с сознанием».