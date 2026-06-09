Бесплатный сыр в мышеловке: как таксисты грабят уставших туристов

Эксперт предостерег путешественников от использования услуг нелегальных таксистов на вокзалах и в аэропортах. Водители без официальных лицензий нередко применяют мошеннические схемы, навязывая пассажирам многократно завышенные счета уже по окончании поездки.

Поездки на такси, заказанные частным образом в обход официальных сервисов, представляют серьезную финансовую угрозу для пассажиров. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, нелегальные извозчики на вокзалах и в аэропортах используют манипулятивные схемы, из-за которых стоимость пути может вырасти до нескольких десятков тысяч рублей.

Специалист пояснил, что злоумышленники часто заманивают клиентов низкими стартовыми ценами, однако в процессе поездки условия радикально меняются. Нередко оговоренная сумма оказывается лишь платой за посадку или короткий отрезок пути, а реальный счет предъявляется по прибытии. Более того, эксперт подчеркнул, что взаимодействие с такими водителями опасно не только необоснованными тратами, но и риском кражи личных вещей. В период летних отпусков, когда уставшие после долгой дороги люди теряют бдительность, количество подобных случаев традиционно возрастает.

Петр Щербаченко настоятельно рекомендует пользоваться исключительно официальными мобильными приложениями, где итоговая стоимость фиксируется до начала поездки. Также эксперт призвал граждан игнорировать любые предложения частных извозчиков, настойчиво предлагающих услуги в залах ожидания и на выходах из терминалов, так как это является основным признаком мошеннической деятельности.