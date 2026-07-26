Грузовик лег поперек дороги: движение на Калужском шоссе полностью остановилось

На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Машина опрокинулась на дороге, из-за чего движение в сторону области оказалось полностью перекрыто, пишет Газета.ру.

Авария произошла в тоннеле на Калужском шоссе

По данным столичного Департамента транспорта, столкновение произошло на 23-м километре Калужского шоссе. В результате аварии грузовик опрокинулся и заблокировал проезд в тоннеле.

На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются.

Водителям предложили выбрать объезд

Из-за перекрытия движения автомобилистам рекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты. Специалисты занимаются устранением последствий аварии и восстановлением движения.

Ранее под Самарой произошло смертельное ДТП

Ранее на трассе М-5 «Урал» в Самарской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем Skoda Octavia. После удара машина загорелась, внутри находились 2 канистры с бензином объемом по 20 л.

В результате пожара погибли женщина и 2 ребенка, находившиеся в салоне автомобиля. Водитель легковушки выжил, поскольку в момент столкновения находился вне машины.