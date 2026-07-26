Почему немцы пьют строго по расписанию, а русские — чтобы сказать правду? Наблюдениями поделился тревел-блогер

Тревел-блогер Тим, являющийся ирландцем с русско-армянскими корнями, поделился наблюдениями о питейных традициях разных стран, пишет «Лента.ру». В своем блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен» он рассказал, как алкоголь раскрывает особенности национального характера.

В Германии, по мнению Тима, культура употребления спиртного подчинена строгому распорядку. Немцы четко разделяют время на работу и отдых, и когда наступает час для пива, они делают это без тени смущения или извинений.

В России, считает блогер, алкоголь выполняет другую функцию. Здесь пьют не для расслабления, а чтобы быть честными. По его словам, водка снимает «броню», которую русский человек носит в повседневной жизни, и позволяет говорить правду.

Самый неожиданный подход Тим заметил в Японии. В стране, где офисная иерархия и строгие правила пронизывают все, алкоголь становится инструментом освобождения. В пятницу вечером коллеги, включая начальников, напиваются вместе, а на следующий день делают вид, что ничего не было.

Блогер признался, что именно японская питейная культура стала для него единственным примером, где он понял зачем люди пьют: не чтобы забыть, а чтобы вспомнить, кто они есть без масок и социальных ролей.

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