Россиян предупредили об уязвимости банков при отключении интернета и электричества

Зависимость банков от интернета и электричества делает клиентов уязвимыми при сбоях и инфраструктурных атаках, предупредил в интервью MK.RU председатель Комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Тимур Аитов.

Если интернет отключат, говорит эксперт, люди могут лишиться доступа к платежным сервисам — не смогут оплатить проезд, купить продукты или перевести деньги. Кроме того, замедление сети и зависание приложений способны привести к блокировке операций: системы защиты банка могут расценить всплеск запросов как кибератаку.

В такой ситуации выручают USSD-команды. Они работают без интернета, бесплатны и доступны даже при нулевом балансе. Однако у каждого банка свои правила, номера и условия подключения. Важно заранее найти и записать USSD-команды своего банка, а также проверить, активна ли услуга.

«Все эти коды нужно найти и записать заранее, пока есть интернет. И обязательно проверить, подключена ли услуга — в некоторых банках она платная. Это минутное дело, но оно может вас выручить в критический момент», — сказал эксперт.

Проблемы могут возникнуть и с банкоматами, говорит Аитов. Запасы денег в них рассчитаны на обычный день — при панике они опустеют за несколько часов. Инкассация в хаосе встанет, а банки, вероятно, введут ограничения на снятие наличных. Специалист советует заранее снять деньги и держать дома запас как минимум на два-три дня.

Серьезный сбой может привести не только к отключению интернета, но и к перебоям с электричеством. Резервные батареи в банкоматах и на вышках держат заряд 2-4 часа, дизельные генераторы есть в основном только в ЦОДах. Если район обесточен, банкомат не заработает, а ближайшее отделение с генератором может находиться за несколько километров.

Центральный банк обязывает кредитные организации обеспечивать непрерывность услуг, резервировать каналы связи, иметь автономные источники питания и планы восстановления. Регулятор держит этот вопрос на контроле, однако на практике выполнение требований, особенно у средних и малых банков, остается под вопросом.

Как подготовиться к возможному коллапсу? Для этого нужно зайти на сайт банка, найти USSD-команды, записать их в телефон и проверить подключение услуги. Также следует снять запас наличных на пару дней.

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