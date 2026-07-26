Вильнюс ждет транспортный кризис: до 280 рейсов могут исчезнуть с маршрутов

Вильнюс этой осенью может столкнуться с серьезными проблемами в работе общественного транспорта. Причиной возможного кризиса называют нехватку автобусов и троллейбусов, а также технические проблемы с имеющимся парком, передает Life.ru.

В городе ожидают дефицит транспорта

По данным LRT, глава компании Vilniaus viešasis transportas Игнас Дегутис предупредил городские власти, что с 1 сентября предприятие сможет выпускать на линии не более 490 автобусов и троллейбусов ежедневно.

Среди причин такой ситуации назвали изношенность транспорта, частые поломки, отсутствие достаточного резерва и ограниченные возможности для ремонта техники.

Под угрозой оказались десятки маршрутов

Для полноценной работы общественного транспорта в осенний период необходимо минимум 512 машин. При текущем прогнозе сложности могут затронуть около 25 из 59 маршрутов.

Ежедневно возможны отмены 250–280 рейсов, а время ожидания транспорта может увеличиться на 9–11 минут.

Власти планируют арендовать дополнительные машины

Мэрия Вильнюса рассчитывает осенью вывести на линии не менее 611 единиц транспорта. Часть нехватки планируется компенсировать за счет аренды дополнительных автобусов и троллейбусов.