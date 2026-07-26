Вода из кранов стала пахнуть нечистотами: жители Тюмени требуют проверки реки Туры

Жители Тюмени пожаловались на резкое ухудшение качества воды из-под крана после подъема уровня реки Туры. Горожане сообщили о неприятном запахе, проблемах с бытовым использованием воды и намерены провести независимую экспертизу, пишет Ura.ru.

Тюменцы пожаловались на запах воды из кранов

В середине июля уровень воды в Туре начал резко повышаться. В некоторых районах река вышла из берегов, затопив дворы, набережную, пляж и туалеты на озере Круглом.

Кроме того, в реке произошла массовая гибель рыбы из-за недостатка кислорода. После этого жители нескольких районов Тюмени начали сообщать о неприятном запахе воды в домах.

Жители решили проверить воду самостоятельно

Горожане собрали средства на независимую экспертизу качества воды в Туре, которая является основным источником водоснабжения Тюмени.

По данным СМИ, жители хотят собрать доказательства для возможного обращения в суд. Люди продолжают жаловаться на запах воды, плохое самочувствие и проблемы с бытовой техникой.

Водоканал сообщил об ухудшении состояния реки

Начальник сооружений по водоподготовке местного водоканала Константин Сливченков заявил, что качество воды в реке значительно ухудшилось по органолептическим показателям.

При этом в Роспотребнадзоре 20 июля сообщили, что не выявили отклонений в качестве водопроводной и речной воды. В «Росводоканал Тюмень» позже признали, что состояние воды в Туре достигло исторического минимума, но отметили, что вода после обработки остается безопасной для подачи в дома.

Жители продолжают сообщать о проблемах

Тюменцы заявляют, что вода имеет запах тины и неприятный привкус. Некоторые жители рассказывали, что после кипячения запах становится сильнее, а после стирки светлые вещи приобретают желтовато-зеленый оттенок.

Также горожане сообщали о проблемах со здоровьем после контакта с водой. Среди жалоб были кожные реакции и другие неприятные симптомы.

25 июля уровень Туры приблизился к критической отметке. В городе продолжаются работы по устранению последствий подтопления, а жители по-прежнему обращают внимание на качество воды.